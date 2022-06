Carrosséis em frente a cemitério de Ermesinde geram acesa controvérsia

A instalação dos carrosséis relativos à Romaria de Santa Rita - que arranca esta quinta-feira e termina na próxima segunda-feira -, em Ermesinde, Valongo, rente ao cemitério da Rua da Formiga, está a gerar controvérsia. Nos últimos dias, as críticas têm subido de tom, com troca de argumentos mais inflamados no Facebook.

A Junta de Ermesinde, organizadora da festa, assumiu ao JN que os carrosséis "não vão ter música, como forma de menorizar a situação, mas claro que vai haver barulho".

A par disso, a rua em causa estará também com o trânsito cortado a partir das 14 horas desta quinta-feira.