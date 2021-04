Centro de Hemodiálise no Hospital de Valongo abre na segunda-feira

Fernanda Pinto Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Começa a funcionar na segunda-feira, dia 3, o novo centro de hemodiálise no Hospital de Valongo.

Foram precisos sete anos para ser cumprida a promessa de instalar um centro de hemodiálise no espaço do antigo serviço de urgência básica do pólo de Valongo do Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ).

O equipamento começa a funcionar na segunda-feira e tem capacidade para um total de 140 doentes, 70 por dia, tendo resultado de um investimento de 900 mil euros. A grande mais-valia é a "proximidade", permitindo aos doentes de Valongo aceder ao tratamento sem sair do concelho, e servindo ainda utentes da Maia, Gondomar e Porto.

Dedicado a utentes de ambulatório o centro de hemodiálise vai funcionar com um modelo de gestão de Centro de Responsabilidade Integrado, "que lhe confere maior flexibilidade e autonomia", e contará com as técnicas mais avançadas. O diretor do Serviço de Nefrologia do CHUSJ, Manuel Pestana, deixou já uma ideia de futuro. "Desejamos que venham a ser disponibilizadas e oferecidas aos doentes, num futuro próximo, também modalidades de hemodiálise noturna, de auto-diálise e, quem sabe, mais tarde, hemodiálise domiciliária", referiu, sustentando que este não é um projeto acabado.

"Hoje é um dia de festa. Há sete anos havia aqui um serviço de urgência básico que foi encerrado e foi prometido abrirmos uma unidade de diálise. Sete anos depois cumprimos", defendeu Fernando Araújo, presidente do conselho de administração do CHUSJ. "Fui um dos atores que contestaram a decisão de encerramento do serviço de urgência básica. Continuo a achar que não foi uma decisão correta", disse José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo, afirmando, no entanto, que o serviço criado é "diferenciador" e bom para o território. "Talvez tenha demorado sete anos a abrir um centro público desta natureza porque ele vem concorrer com o privado", apontou o autarca.

"A área de hemodiálise é uma área particular. Uma área de poucos operadores privados e na qual o SNS tem pouca presença. Não fazendo qualificações sobre o modelo, é obviamente desejável que o SNS tenha mais capacidade de resposta para doentes que necessitam de hemodiálise", concordou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, que inaugurou o equipamento e o classificou como "um centro de vanguarda na tecnologia e prática de gestão".

O novo centro tem 24 postos, distribuídos por duas salas, e é caracterizado como "de excelência". É a primeira unidade de hemodiálise em Valongo, mas servirá também utentes da Maia, Gondomar e Porto.

PUB

A unidade funcionará como uma extensão do Serviço de Nefrologia do CHUSJ, que é um Centro de Elevada Diferenciação em Nefrologia reconhecido pela Direção-Geral da Saúde desde 2008.