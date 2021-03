Centro de Recolha de Animais de Valongo aumenta capacidade

JN/Lusa Hoje às 15:04 Facebook

O Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) do Centro Veterinário Municipal de Valongo vai passar a ter 59 jaulas e 832 metros quadrados de área, num investimento de 100 mi euros, anunciou a Câmara em comunicado, nesta quarta-feira..

Fonte da Autarquia explicou à Lusa que o facto de "a obra ir a concurso não permite, para já, anunciar quando se vai iniciar, ainda que possa ser para breve".

"Dentro de alguns meses, teremos mais 44 novas jaulas e mais espaço para conseguirmos dar mais resposta ao problema do aumento do número de animais errantes no concelho", afirma, citado no comunicado, o presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro, que acompanhou a finalização do projeto nas instalações do Centro Veterinário Municipal.

Com a ampliação da capacidade do CROA, acrescenta a nota de imprensa, "cada jaula será individual, com área abrigada e descoberta, exposição solar e corta-vento, bebedouros automáticos e duas grelhas de recolha de dejetos. No exterior, além de piscina para lavagem e/ou refrescamento dos animais, foi prevista uma área circular de exercício".

José Manuel Ribeiro recordou que no atual ciclo governativo esta é "a segunda ampliação do CROA, que em 2018 duplicou a capacidade passando a poder albergar no total 30 animais".

Com o propósito de "diminuir o nascimento de ninhadas e subsequente abandono", a Autarquia decidiu adotar um "programa solidário de esterilização de animais de pessoas carenciadas", anunciou.

Para o efeito, explicou, as famílias têm de solicitar na respetiva junta de freguesia o "atestado de insuficiência económica" após o que a Câmara "oferecerá o cheque veterinário da esterilização", estando disponíveis para colaborar na iniciativa "sete clínicas veterinárias do concelho".

Acresce que, aos animais entregues para adoção pelo Centro Veterinário Municipal, "é oferecida a esterilização, vacinação antirrábica, desparasitação e o dispositivo de identificação eletrónica (microchip)", estimando o município gastar neste processo, em média, "100 euros por cada animal", acrescenta o comunicado.

A Câmara de Valongo afirma-se como "a primeira a nível nacional a esterilizar animais para adoção no próprio Centro de Recolha Oficial, em 2006", e a esterilização "estende-se agora também a colónias de animais errantes, sobretudo de gatos".