Cinco dias para celebrar o biscoito e a regueifa em Valongo

Está de volta a Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista, em Valongo. Mickael Carreira e Aurea são nomes fortes do cartaz musical do certame, que começa na quarta-feira e prolonga-se até 4 de junho.

Durante cinco dias, o núcleo central da cidade estará em festa. Para além do fabrico ao vivo e a venda de biscoitos e de regueifa, haverá demonstrações gastronómicas, exposições, teatro, recriações históricas e artesanato, entre outras iniciativas.

A abertura oficial da feira será marcada pelo Desfile Alegórico, às 14.30 horas, que reúne centenas que crianças das escolas do município. O programa inclui diversas recriações históricas e a cerimónia da bênção do pão na Capela Nossa Senhora das Neves, a 2 de junho.

No dia 3 de junho, às 15.30 horas, realiza-se o Desfile e Cerimónia Capitular da Confraria do Pão, que começa na Oficina da Regueifa e Biscoito de Valongo e segue até aos Paços do Concelho. A procissão de Santo António dos Almocreves está agendada para as 20 horas.

O último dia será marcado pelo Concurso da Melhor Regueifa e Biscoito da Feira 2023.

Entre as novidades da programação deste ano destaca-se "o espetáculo de videomapping na igreja matriz de Valongo e o lançamento do novo hino da regueifa, com letra e música de José Manuel Carvalho e orquestração de Salomão Abreu, que será entoado por Gisela Afonso".

Pelo palco principal vão passar Marta Ren (31 de maio), Criatura (1 de junho), Wilson Honrado (2 de junho), Aurea (3 de junho) e Mickael Carreira (4 de junho).

Mas os visitantes também poderão contar com animação musical de dos grupos Gaitifarra, Drama e Beiço, Sopraki, Gaitas Sirigaitas e Trupe dos Almeidas.

Segundo José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo, a "Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista é, sem dúvida, uma aposta ganha". "Por isso, investimos cada vez mais neste evento que tem uma adesão cada vez maior da comunidade e resultados muito positivos no tecido económico local", acrescenta o autarca, em comunicado da Autarquia.

O trânsito estará cortado no Largo do Centenário, Rua de S. Mamede, Praça Dr. Nunes da Ponte, Parque da Senra e Rua de Sousa Paupério.

O programa completo pode ser consultado no site da Câmara de Valongo.