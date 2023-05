Condutor fica encarcerado em acidente em Valongo

Hermana Cruz Hoje às 09:38 Facebook

Uma pessoa ficou encarcerada num acidente, que ocorreu, esta segunda-feira, em Campo, Valongo. O ferido acabou por receber assistência médica no Hospital de S. João.

O alerta foi dado às 09.07 horas desta segunda-feira. Um despiste, na Rua Padre Américo, em Campo, no concelho de Valongo, deixou o condutor do veículo encarcerado e esteve a congestionar o trânsito naquela zona central.

Estiveram no local 12 elementos dos Bombeiros Voluntários de Valongo, auxiliados por cinco veículos, que conseguiram retirar a vítima do veículo acidentado. Apesar de ter ficado encarcerado, o condutor acabou por sofrer apenas ferimentos ligeiros, tendo sido transportado pelos Bombeiros Voluntários de Valongo para o Hospital de S. João, no Porto, onde recebeu assistência médica.