Construída piscina ao ar livre na Quinta do Passal

Fernanda Pinto Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de alguns reveses e da necessidade de ser lançado um segundo concurso público, a Câmara de Valongo aprovou nesta quinta-feira, em reunião de Executivo, a adjudicação da construção de uma piscina ao ar livre, na Quinta Pedagógica do Passal, em Campo. O prazo de execução é de 305 dias, menos de um ano, pelo que o equipamento deverá estar concluído em 2023.

"A proposta economicamente mais vantajosa é a do concorrente Crismaga, SA, pelo valor de 1.232.500,00 euros mais IVA, o qual se situa 5,63 % abaixo do preço base" do concurso, lançado em setembro último, que tinha o valor de 1,43 milhões (mais IVA), lê-se na informação levada a reunião.

Aquando do lançamento do concurso, a Autarquia explicou que o complexo incluirá "uma piscina para adultos de recreio e diversão, e outra para crianças, ou chapinheiro", entre outras instalações necessárias. O espaço contará com vestiários, balneários e instalações sanitárias para os banhistas, assim como para o pessoal encarregado de manutenção e administração, bilheteira, gabinete de primeiros socorros, local para depósito de vestuário dos banhistas e zonas de serviços técnicos. Estão ainda previstos espaços para apanhar sol e o projeto contempla, ainda, um bar de serviço aos utentes da piscina e aos utentes da Quinta do Passal, com esplanada.

PUB

A capacidade estimada é de 540 banhistas. A piscina ficará na Quinta do Passal, próxima da Igreja de São Martinho de Campo, Centro Social e Paroquial de Campo, Centro Cívico de Campo e rio Ferreira.