Denúncia permitiu detetar empresa que poluiu rio Ferreira

A denúncia de um residente e de uma equipa de Sapadores Florestais que estava a intervir no local permitiu às autoridades detetar os autores de um foco de poluição no rio Ferreira, em Campo, Valongo.

Segundo a Câmara, depois de ter sido avistada espuma a cobrir o leito do curso de água na zona da Azenha, nesta segunda-feira, foram ativados os técnicos dos serviços de Ambiente e Fiscalização Ambiental do Município, que solicitaram a colaboração da Equipa de Proteção da Natureza e Ambiente (EPNA), do Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial de Santo Tirso da GNR.

As autoridades seguiram "o rasto dos vestígios da espuma até à Zona Industrial de Campo, nomeadamente, a linha de água designada por Ribeira de Santa Baia, adjacente à rede de águas pluviais da rua do Balteiro, em Campo", explica a mesma fonte.

Com a abertura de tampas de caixas da rede pública de drenagem de águas pluviais "foi possível constatar vestígios de derrame de um produto como shampoo ou amaciador proveniente de uma empresa, tendo a EPNA tomado conta da ocorrência".

O problema de poluição está "aparentemente minimizado", graças à chuva e ao "elevado caudal".