Dominado fogo que começou na serra de Valongo há dois dias

O incêndio na serra de Valongo, no distrito do Porto, foi dado como dominado às 5.45 horas da manhã deste domingo, dois dias depois de ter deflagrado.

No terreno encontram-se 220 operacionais, apoiados por 60 veículos, disse hoje à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O fogo deflagrou ao final da manhã de sexta-feira, na freguesia de Sobrado, concelho de Valongo, tendo sido dado como dominado às 19.15 desse dia.

No entanto, no sábado houve uma reativação, que atingiu uma empresa no parque industrial da Seroa, no concelho vizinho de Paços de Ferreira, no distrito do Porto, provocando a destruição de "alguns equipamentos", mas sem afetar a estrutura do edifício, disse à Lusa o comandante dos bombeiros de Santo Tirso, Filipe Carneiro.

Aquele reacendimento chegou a obrigar ao corte da Autoestrada 41 durante cerca de 30 minutos.