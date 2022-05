Lara Torrado Hoje às 15:42 Facebook

Foi encontrado ao início da tarde desta segunda-feira o corpo de uma mulher a boiar no rio Leça, em Alfena, Valongo.

Ao que tudo indica, o cadáver encontrado no rio Leça, em Alfena, pertencerá a uma mulher com cerca de 70 anos que se encontrava desaparecida desde a manhã do passado sábado.

O alerta foi dado às 12.08 horas desta segunda-feira pela GNR de Alfena.

Os Bombeiros de Ermesinde foram contactados para remover o corpo para o Instituto de Medicina Legal do Porto.