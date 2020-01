Encontrado mais óleo de carro em outra mina de Valongo

Adriana Castro Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Grupo de Espeleólogos e Montanhismo (GEM) de Valongo encontrou, este sábado, mais bidões de óleo de motor para carro numa outra mina do Fojo das Pombas, no Parque das Serras do Porto, em Valongo, para onde, na semana passada, foram derramados mais de cem litros de óleo. Além da substância, o grupo encontrou cerca de oito matrículas e vários sacos com lixo e material de oficina.

Contactada pelo JN, a Câmara de Valongo garante estar já a acompanhar o caso e diz não saber se poderá tratar-se de um novo episódio ou se terá decorrido ainda da deposição da madrugada de 8 para 9 de janeiro. Tal como aconteceu com a deposição anterior, a Autarquia está a preparar-se para apresentar uma nova queixa-crime ao Ministério Público.

De acordo com Eduardo Vieira, membro do GEM há cerca de seis anos, esta galeria, denominada de mina G1, tem poços de ligação à superfície, podendo ter sido um deles usado para fazer a deposição. O grupo, que tem visitado aquele complexo mineiro por várias vezes de forma a cartografar e fazer um mapa subterrâneo das minas, admite já ter visto muito entulho naqueles locais. No entanto, "óleo é uma novidade", garantem.

Na próxima segunda-feira, a Autarquia, novamente em conjunto com o GEM e a Proteção Civil, deverá proceder a uma nova limpeza do local.