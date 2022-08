Ermesinde será neste fim-de-semana a capital dos ferroviários

Alfredo Teixeira Hoje às 16:30 Facebook

Entre Linhas promete conferências, exposições e tertúlias, animação e concertos no Fórum Cultural da cidade

A cidade "onde mais habitam ferroviários", Ermesinde, em Valongo, vai homenagear, neste fim-de-semana, todos os que dedicaram uma vida inteira aos comboios. O Entre Linhas - Festa do Ferroviário, organizado pela Câmara e pela Junta de Freguesia, vai contemplar conferências, exposições, concertos, tertúlias e muita animação ao longo de três dias.

Artur Pais tem 74 anos e recorda os 30 em que foi funcionário da CP: "Comecei a fazer de tudo e acabei como chefe da Estação de S. Bento". Viajou por muitas linhas e exerceu atividade em estações de vários locais como Barca d"Alva, Bragança, Entroncamento, Aveiro e Porto. Passou ainda pelo serviço internacional. "Para mim, a paisagem mais bonita a partir de um comboio é a da Bacia da Pala, no rio Douro. Dificilmente se esquece", considera.

Mas lembra com saudade a viagem que realizou a título particular no Expresso do Oriente, entre Paris e Salzburgo, "sempre com o livro de Agatha Christie na mão". Artur Pais é um apaixonado pela ferrovia e lamenta o desinvestimento do país no setor nas últimas décadas em Portugal. Juntamente com um engenheiro mecânico, dois maquinistas e outros chefes de estação, Artur Pais vai "relembrar as peripécias vividas nos comboios", no Fórum Cultural de Ermesinde.