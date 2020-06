Explosão em carro a arder na A41 atinge outro veículo

Marisa Silva Hoje às 19:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma carrinha incendiou-se na A41, na tarde desta terça-feira, em Alfena, Valongo. As chamas originaram uma explosão, acabando os destroços por atingir um outro carro que circulava na autoestrada.

De acordo com a Brigada de Trânsito da Maia, o incêndio ocorreu no sentido Matosinhos-Espinho, por das 17.15 horas,. No veículo ligeiro de mercadorias seguia o condutor e um passageiro que, ao aperceberem-se do fogo, encostaram a viatura à berma.

Seguiu-se uma explosão que atingiu um outro carro, que circulava na via central da A41.

Apesar do aparato, não há feridos a registar.

A combater as chamas estiveram seis operacionais dos bombeiros de Ermesinde, apoiados por duas viaturas.