Exposição em ruas de Ermesinde foi vandalizada

A exposição de fotografias "A Todo o Vapor - uma Viagem pelas Linhas da Memória" vai ser desmontada antecipadamente devido a atos de vandalismo ocorridos na madrugada desta quinta-feira.

Segundo a Câmara de Valongo, "foram furtadas cinco telas" da mostra que estava patente na rua, entre a Praça da Estação e o Fórum Cultural de Ermesinde, e que era constituída por 11 estruturas retroiluminadas com 22 fotografias históricas de locomotivas e comboios.

"Estamos indignados com este crime que lesa o erário público e lamentamos profundamente que a comunidade fique impedida de usufruir desta magnífica exposição", referiu o presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro.

Segundo o autarca, " esta mostra foi muito acarinhada pela população e dava continuidade aos objetivos do evento EntreLinhas - Festa do Ferroviário, não só ao perpetuar a ligação do território e da comunidade à história da ferrovia e dos ferroviários, mas também a atrair e juntar na cidade de Ermesinde a família ferroviária de Portugal", revelando que vai ser "formalizada com urgência a participação deste crime às autoridades".

Inaugurada no âmbito da primeira edição da iniciativa cultural EntreLinhas - Festa do Ferroviário, a mostra ficaria patente até ao próximo dia 18, tal como as restantes exposições ainda em exibição no Fórum Cultural de Ermesinde.