Expropriados terrenos em Ermesinde para fazer Parque do Leça

A Câmara de Valongo aprovou a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, para expropriação e tomada de posse administrativa sobre 10 parcelas de terreno, com um total de 28403 metros quadrados para avançar com a obra do Parque do Leça, em Ermesinde.

Segundo a proposta, as indemnizações a atribuir aos proprietários são de cerca de 170 mil euros. Os terrenos a expropriar são no "lugar de Vilar de Matos".

Recorde-se que, em fevereiro, o Município aprovou uma nova etapa do projeto global de valorização das margens do Rio Leça, que no concelho atravessa as freguesias de Alfena e de Ermesinde. O investimento ronda os 1,5 milhões de euros e será executado por fases ao longo de três anos.

Prevê intervenções que incluem a recuperação de margens e melhoria das condições de drenagem num troço do rio Leça com recurso a técnicas de engenharia natural, a reconstrução de uma ruína de um moinho de água, a criação de rede de percursos pedonais e cicláveis e a implementação de hortas familiares, inclusivas e acessíveis.

Além de recuperar as margens do rio e o reforço da biodiversidade, a obra "visa ainda incorporar um espaço já intervencionado no âmbito da urbanização "Socer", efetuando a sua reformulação e ampliação e criando uma área de recreio e desporto, uma área destinada à prática da agricultura e produção animal e um espaço rótula de articulação entre os dois espaços anteriores, correspondente ao eixo central do Parque". No total, serão intervencionados mais de 62 mil metros quadrados na envolvente do rio.