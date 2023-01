Fatura da água e do saneamento sobe em Valongo

Fernanda Pinto Hoje às 18:56 Facebook

A fatura de água e saneamento volta a ficar mais cara em 2023. Com a atualização pedida pela concessionária, a Águas de Valongo, e aprovada em reunião de executivo, com votos contra do PSD, a tarifa média mensal de abastecimento de água e saneamento de Valongo passará a ser de 27,08 euros em 2023, o que representa um aumento médio de 2,80 euros por cada 10 metros cúbicos de consumo.

No ano passado, a atualização tarifária aprovada já tinha levado a que o preço médio, para um consumo de 10 metros cúbicos, passasse a ser de 24,28 euros, mais 1,17 euros do que no ano anterior.

A ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos confirma que a proposta "está em conformidade com as disposições do contrato de concessão".

Contactada, a Câmara de Valongo explica que "as atualizações tarifárias anuais estão previstas no contrato de concessão herdado da anterior gestão municipal" e que "não respeitar o contrato" adia o pagamento para mais tarde e seria "muito mais lesivo para os consumidores". Salienta ainda que as famílias mais carenciadas (cerca de 8.000) têm acesso ao tarifário social e praticamente não sentirão impacto. Já "em situações específicas de carência extrema, as famílias também podem recorrer ao Fundo de Emergência Social".

A oposição votou contra, alegando que "a situação económica e social do país e das famílias obriga a um maior e atento cuidado na aplicação de impostos, taxas e tarifas". "A Câmara deveria abdicar de atualizações e aumentos, de forma a proteger e apoiar as famílias nas suas despesas e orçamento mensal", defende Miguel Santos, do PSD.