Feira de Campo manteve-se apesar dos alertas. Autarquia pede Estado de Urgência Nacional

A feira semanal de Campo manteve-se em funcionamento este domingo de manhã. Não podendo travar o evento, a Câmara de Valongo lançou um apelo público à população para que não participasse, já que há 12 casos confirmados de COVID-19 no concelho, sendo 10 dos casos na freguesia de Campo e Sobrado.

"Apelamos a todos os munícipes que não frequentem a Feira de Campo, que hoje se mantém em funcionamento, apesar de todas as recomendações das autoridades para que se evitem aglomerações de pessoas, para conter a pandemia Covid-19, e de estarem já confirmados vários casos da doença no município de Valongo. A competência de gestão da referida feira é da junta de freguesia, pelo que a Câmara Municipal de Valongo não tem poderes para fechá-la de imediato", alertava a autarquia, que chegou a pedir a intervenção da GNR. Nas redes sociais muitos criticavam a "irresponsabilidade" de manter a feira a funcionar.

Contactado, o presidente da Junta de Freguesia de Campo e Sobrado explica que as feiras se regem pelas mesmas leis que os hipermercados, que também mantêm portas abertas. Ainda assim, adianta que esta foi a última feira realizada neste período de incerteza, algo que já tinha sido concertado com os presidentes de junta de Ermesinde e Alfena, onde também ainda se terão realizado feiras semelhantes nos últimos dias. "Esta foi a última a ser realizada. Percebo que as pessoas estejam com medo e ansiosas, mas também se mantêm abertos os supermercados e restaurantes. Aqui pelo menos é um espaço aberto", justifica Alfredo Sousa, adiantando que a feira, com mais de 150 feirantes (alguns não compareceram) foi procurada por menos pessoas que o habitual.

"Só tive ontem [sábado] conhecimento que havia mais quatro casos confirmados na freguesia, e pela comunicação social. Somos presos por ter cão e presos por não ter", comenta o autarca. A feira terá terminado, como habitual, pelas 13 horas.

Em comunicado, o presidente da Câmara de Valongo pede a declaração de Estado de Urgência Nacional ao Governo. "Só dessa forma as autoridades locais podem impedir a realização de atividades como a Feira de Campo", justifica.

Segundo José Manuel Ribeiro estão confirmados pelo menos 12 casos de infeção em Valongo, tendo o principal foco na freguesia de Campo e Sobrado que regista 10 casos.

A autarquia garante estar a fazer tudo "dentro da sua esfera de competências" para conter a pandemia. Em Valongo, foram já decretados o encerramento dos serviços presenciais ao público e o reforço do atendimento digital e telefónico, o encerramento de parques infantis e de todos os equipamentos desportivos e culturais do município, bem como o adiamento ou cancelamento dos eventos programados para as próximas semanas.