Festival de literatura infanto-juvenil durante quatro dias em Valongo

JN Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Começa nesta quinta-feira e prolonga-se até domingo, em Valongo, mais um Festival de Literatura Infantojuvenil - Onomatopeia. A iniciativa, que junta escritores, ilustradores e os leitores, inclui a primeira edição do Prémio Ibérico de Literatura Infantojuvenil Álvaro Magalhães. "

A Biblioteca Municipal de Valongo, o Largo do Centenário, a Oficina da Regueifa e do Biscoito e o Fórum Cultural de Ermesinde são os principais palcos do evento", diz a Câmara, lembrando que todas as ações do programa são gratuitas.

"O Onomatopeia é mais um contributo para a formação de uma sociedade de leitores pensantes e críticos. Um leitor ativo é uma pessoa que também se envolve de forma diferente na vida em comunidade. Quem lê ativamente torna-se muito especial, com maior espírito crítico e com maior sensibilidade para os valores e atividades humanas como a cultura, a solidariedade e a cidadania", afirma o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, citado num comunicado do Município.

PUB

O prémio Ibérico de Literatura Infantojuvenil Álvaro Magalhães, no valor de cinco mil euros, distinguirá "a melhor obra de literatura portuguesa ou espanhola editada no mercado nacional" no ano passado. Os finalistas da primeira edição são: Afonso Cruz com o livro "A flor e o peixe"; Capicua com "Mão verde"; David Machado com "Os reis do mar"; Rita Sineiro com "Filas de sonhos"; e Valter Hugo Mãe com "A minha mãe é minha filha". O júri integra os escritores Álvaro Magalhães e Adélia Carvalho (curadora do festival), a professora universitária Lourdes Pereira e a ilustradora e editora Marta Madureira. O vencedor será anunciado nesta sexta-feira, às 22 horas, na Oficina da Regueifa e do Biscoito.

O programa do Onomatopeia inclui apresentações de livros, batalhas de escritores, concertos literários e sessões de poesia, leituras encenadas e sessões de narração oral, teatro de marionetas, animação performativa e mercados urbanos.

"Haverá também exposições de ilustração, montras ilustradas, oficinas de ilustração e animação, destacando-se a pintura de um mural na envolvente da Biblioteca Municipal de Valongo, no âmbito do projeto V-I-A | Valongo Intervenções Artísticas", acrescenta a Câmara.

Toda a programação está disponível no site da Câmara de Valongo.

"Trata-se de uma autêntica festa de celebração da palavra e da literatura infantojuvenil que decorrerá durante quatro dias, com 80 horas de programação e mais de 30 convidados, entre autores, ilustradores, músicos, artesãos e performers", contabiliza a Autarquia.