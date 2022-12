Fogo obriga a retirar 100 pessoas das suas casas em Valongo

JN Hoje às 18:29 Facebook

Cerca de 100 pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas, devido a um incêndio que deflagrou, na tarde deste domingo, num prédio de quatro andares, no centro de Valongo. Há dois feridos leves, que tiveram de receber tratamento hospitalar.

Segundo informações recolhidas pelo JN junto de fonte dos Bombeiros Voluntários de Valongo e do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, as chamas deflagraram na sala de um apartamento do último piso do edifício, localizado na Rua Joaquim Moreira Pacheco. O alerta, via 112, foi dado às 17.18 horas.

O incêndio foi dado como extinto pelas 18 horas, mas ainda não se sabe se os moradores podem regressar a casa. Além dos Voluntários de Valongo, apoiados por cinco viaturas, estão no local a PSP e do INEM.