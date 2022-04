Gabriela nasceu na ambulância dos Bombeiros de Valongo

Os Bombeiros de Valongo ajudaram, na noite de sábado, uma bebé a nascer dentro de uma ambulância, a cerca de 150 metros do quartel. A pequena Gabriela e a mãe estão bem. Depois de estabilizadas foram transportadas ao Hospital de São João, no Porto.

A menina veio ao mundo pelas 23.05 horas. "Quando os Bombeiros chegaram ao local, a mãe já estava com contrações inferiores a dois minutos. Fizeram a avaliação e deram o alerta ao CODU (Centros de Orientação de Doentes Urgentes)" e puseram-se a caminho do hospital, conta o comandante da corporação, Bruno Oliveira. Mas a bebé, segunda filha da mulher, não quis esperar para nascer. Os Bombeiros tiveram de encostar pouco depois, na Avenida 5 de Outubro, a cerca de 150 metros do quartel, explica.

O parto foi assistido por Ana Pereira e João Sequeira, ambos bombeiros voluntários. "Foi o primeiro parto que estes bombeiros realizaram, foi um parto normal e correu tudo bem. Mãe e filha foram encaminhadas ao hospital de boa saúde", refere Bruno Oliveira. Mas antes, a parturiente e a criança foram estabilizadas pela equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo - a enfermeira Mariana Ramos e o técnico de emergência pré-hospitalar Sérgio Nogueira -, que foi ao encontro dos bombeiros.

O comandante adianta que estas situações têm-se tornado mais frequentes nos últimos anos. Desde 2020, já terão nascido pelo menos três bebés em ambulâncias da corporação.