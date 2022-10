Homem atropelado em Valongo sofre ferimentos graves

Um homem foi atropelado ao início da noite deste sábado, na Rua Fonseca Dias, em Valongo. Os Bombeiros Voluntários de Valongo estão no local.

O alarme soou na corporação às 19.32 horas. Um homem, cuja idade ainda não possível apurar, foi atropelado na Rua Fonseca Dias, em Valongo, desconhecendo-se para já em que circunstâncias ocorreu o acidente.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Valongo, o trânsito no local está condicionado. Além da corporação, está também a prestar socorro no local uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e uma equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano.