Homem de 84 anos desaparecido em Alfena

Buscas foram retomadas esta manhã, um mês depois de o idoso ter sido visto pela última vez.

Um homem, de 84 anos, continua desaparecido em Alfena, no concelho de Valongo, apesar de as buscas terem sido retomadas esta manhã por iniciativa da Polícia Judiciária (PJ), que registou o desaparecimento no site oficial.

Agostinho Severo Lopes está desaparecido desde o dia 5 de julho. De acordo com familiares, o homem, "com princípios da doença de Alzheimer", saiu de casa logo pela manhã não tendo regressado desde então.

Nas buscas desta manhã, para além da PJ, participaram a GNR e os bombeiros de Ermesinde e Valongo.

Autoridades e família apelam para que qualquer informação seja partilhada através do número 934386395.