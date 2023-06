Morre após cair de muro enquanto assistia a procissão

João Nogueira Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

José Silva perdeu a vida após cair de um muro onde estava sentado enquanto assistia, este domingo, à procissão de Santa Rita, em Ermesinde, Valongo. Apesar do óbito ter sido declarado no local, a causa ainda é desconhecida.

Como a maioria das pessoas fez, José Silva e a mulher sentaram-se no parque em frente à igreja para assistir à procissão. "Eram cerca de 16 horas quando a minha mãe me ligou a dizer que o meu pai tinha caído", disse Fátima Silva, filha da vítima.

Segundo relatou ao JN, o pai tinha saído de casa "muito bem e sem quaisquer indícios de se estar a sentir mal". Por esse motivo, a família refuta a ideia do homem se ter desequilibrado. "Vamos esperar pela autópsia. Só assim é que vamos saber o que aconteceu", afirmou a filha da vítima.

PUB

O evento religioso reuniu milhares de pessoas em frente à igreja, o que dificultou a atuação dos meios de socorro. No local esteve o INEM, que ainda fez manobras de reanimação, e uma VMER que transportou o cadáver para o Instituto de Medicina Legal.

José Silva tinha 86 anos, vivia em Ermesinde, a cerca de um quilómetro da igreja. O homem usava um pacemaker, uma vez que tinha complicações cardíacas.

No final da procissão, o responsável por aquela paróquia confirmou a morte do homem e, por respeito à família, cancelou as atuações musicais previstas acontecer após o evento religioso.

No local onde José Silva caiu e acabou por falecer, foram colocadas velas.