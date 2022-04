Horta biológica em Ermesinde com 172 talhões disponíveis

JN Hoje às 11:19 Facebook

A horta biológica da Palmilheira, em Ermesinde, é inaugurada na segunda-feira. "Trata-se de uma parceria inovadora que vai disponibilizar mais de 170 talhões para que as famílias, as escolas e as associações locais possam cultivar e consumir produtos hortícolas biológicos", explica a Câmara de Valongo.

O projeto resulta de um entendimento entre o Município e a REN - Redes Energéticas Nacionais, que cedeu o terreno. E insere-se no programa Horta à Porta - Hortas Biológicas da Região do Porto, da Lipor (Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto), que promove a construção de hortas comunitárias em oito municípios do Grande Porto (Espinho, Gondomar, Porto, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Valongo, Maia e Matosinhos).

Os 172 talhões (15 dos quais para pessoas com mobilidade condicionada) ocupam 11 mil metros quadrados. A Horta Biológica da Palmilheira inclui seis abrigos para as ferramentas agrícolas, quatro pequenas passagens pedonais sobre a linha de água que atravessa o terreno, um charco para promoção da biodiversidade, casas ninhos, hotel de insetos, sebes e plantas aromáticas.

"Desde que abrimos a Horta Biológica da Ponte da Presa, em 2014, temos vindo a apostar neste tipo de infraestruturas verdes, pelos seus evidentes benefícios para a comunidade, inclusive para a promoção da saúde física e mental", afirma José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo e do Conselho de Administração da Lipor, citado em comunicado municipal.

"Esta iniciativa conjunta entre a Autarquia de Valongo e a REN reflete o empenho entre as duas entidades no sentido de proporcionar um espaço às comunidades locais que promova a sustentabilidade em Ermesinde, tanto na dimensão social como na dimensão ambiental", refere, por sua vez, João Conceição, administrador executivo da REN, citado no mesmo documento.

A Câmara de Valongo investiu 146,2 mil euros.