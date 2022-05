Uma idosa sofreu queimaduras graves, ao final desta tarde, em casa, em Valongo.

A mulher, de 79 anos, ficou com queimaduras de 1.º e 2.º grau e foi transportada ao Hospital de São João, no Porto.

Os Bombeiros de Valongo receberam o alerta para a ocorrência no Alto da Ilha pelas 18.36 horas e deslocaram para o socorro uma ambulância. No local estiveram ainda a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João e a equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo.