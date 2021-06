Inaugurado parque de lazer em Sobrado

Óscar Queirós Hoje às 12:37 Facebook

José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo, inaugurou esta manha o parque de lazer da Lomba, em Sobrado.

A estrutura, com mais de um hectare, compreende zona desportiva, ginásio ao ar livre, parque infantil e zona de merendas. Está já em fase adiantada de estudo a construção de estrutura idêntica mais a montante, na zona entre a igreja e o Engenho, também na margem do rio. O objetivo, segundo o presidente da autarquia, é criar um circuito verde que acompanhará o curso do Ferreira até Couce. O rio Ferreira, outrora poluído e desprezado e a população de Sobrado e Campo estão em vias de reconciliação.

Esta tarde, nas margens do Leça, na zona da Travage, será inaugurado outro parque, do mesmo género, com a particularidade de integrar dezenas de hortas fabricadas pelos habitantes locais.

É às 15 horas.