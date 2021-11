Incêndio durante a madrugada assustou Ermesinde

Alfredo Teixeira Hoje às 10:15 Facebook

Apesar de não ter causado feridos nem danos avultados, um incêndio ocorrido na madrugada desta quinta-feira assustou uma zona residencial em pleno centro da cidade de Ermesinde, no concelho de Valongo.

O alerta foi dado pela 1.25 horas e na altura os bombeiros da localidade recearam o pior. Chegados à Rua José Joaquim Ribeiro Teles, junto ao Centro Sociocultural Vila Beatriz, depararam com um foco de incêndio nos anexos de uma habitação. De acordo com fonte dos Bombeiros de Ermesinde, "tratava-se de uns arrumos de valor residual mas de forte combustão o que causou alguma apreensão junto dos moradores das habitações envolventes".

O fogo foi extinto uma hora depois. No local estiveram os Bombeiros de Ermesinde, com o apoio da corporação de Valongo, com 24 operacionais, seis veículos, uma viatura da Proteção Civil e duas da PSP.