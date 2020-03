Incêndio em empresa de decoração de Ermesinde sem feridos

Hoje às 18:37 Facebook

Deflagrou, esta quinta-feira à tarde, um incêndio numa empresa de decoração em Ermesinde. Fogo foi dado como dominado pelas 19.50 horas.

Sem registo de vítimas, o incêndio que lavrou desde as 16:35 estendeu-se ao armazém da empresa, situada na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, onde o "facto de terem ardido derivados de borracha, situação que provoca muito fumo, dificultou o combate às chamas", acrescentou a fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro do Porto (CDOS).

Às 20.05 horas mantinham-se no local 48 operacionais dos bombeiros de Valongo e Ermesinde, apoiados por 17 viaturas.