Incêndio em Valongo deixa família de cinco pessoas desalojada

Adriana Castro Hoje às 18:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma família de cinco pessoas ficou, esta tarde de quinta-feira, desalojada devido a um incêndio que deixou a casa sem condições de habitabilidade. O agregado, que não sofreu qualquer ferimento, foi acolhido por familiares até estarem concluídas as obras.

O incêndio deflagrou poucos minutos depois das 16 horas numa casa da Rua de Santo Ildefonso, na freguesia de Campo, em Valongo. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o fogo foi dado como extinto às 17.50 horas.

A sala de estar da habitação ficou totalmente destruída. O fumo decorrente do incêndio e a água usada para combater as chamas deixaram as restantes divisões da casa sem condições de habitabilidade. Até que sejam feitas obras, os moradores foram acolhidos por familiares.

No local a prestar socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Valongo com dois carros e sete homens, a GNR com dois homens e os serviços municipais de Proteção Civil.