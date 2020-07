Incêndio volta a reacender na serra de Valongo e A41 está cortada

Marisa Silva Hoje às 17:50 Facebook

Um incêndio está a consumir uma zona de mato, próxima da Rua S. João do Sobrado, em Valongo. O fogo chegou a ameaçar casas e uma fábrica de mobiliário, mas nada foi atingido pelas chamas. A A41 está cortada nos dois sentidos.

As chamas deflagraram por volta das 15.39 horas e, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, ameaçam casas. Nenhuma habitação foi evacuada, segundo a Proteção Civil de Valongo.

O fogo deste sábado trata-se de uma reativação do incêndio desta sexta-feira na serra de Valongo, conjuntamente com um novo foco de chamas.

A população que vive na Rua S. João do Sobrado, assustada com o incidente, muniu-se de mangueiras para ajudar os bombeiros a controlar as chamas.

Pelas 17.45 horas, segundo a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estavam no terreno 185 operacionais, apoiados por 51 viaturas e um meio aéreo.