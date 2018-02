Ontem às 20:13 Facebook

O trânsito está cortado na A4, na zona de Campo, Valongo, devido a um acidente com cinco carros.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, a circulação está interrompida no sentido Amarante-Porto.

O acidente aconteceu pelas 19.30 horas e causou dois feridos, desconhecendo-se a gravidade.

No socorro estão os Bombeiros Voluntários de Valongo, com duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento.