Um acidente entre dois veículos está a condicionar o trânsito na A41, em Alfena, Valongo, na manhã desta segunda-feira. Há feridos a registar.

De acordo com a Brigada de Trânsito do Porto, o acidente ocorreu no sentido Matosinhos - Paços de Ferreira, por volta das 10.30 horas.



