Acidente em Valongo provoca um ferido grave

Um homem ficou gravemente ferido ao início da noite deste domingo em Valongo depois de a moto que conduzia ter embatido num automóvel que seguia em sentido contrário.

Uma motorizada e um veículo ligeiro colidiram por volta das 19.30 horas deste domingo na Rua Conde Ferreira, na Estrada Nacional 15, em Valongo. As causas do acidente continuam por apurar, sabendo-se apenas que os dois feridos resultantes do acidente seguiam na moto. O ferido mais grave era o condutor, enquanto a criança que seguia no mesmo meio de transporte teve apenas ferimentos ligeiros.

Chamados ao local, os Bombeiros Voluntários de Valongo transportaram o ferido mais grave para o Hospital de São João, no Porto.