Acidente entre camião e carro na saída de Campo na A4 corta trânsito

A saída de Campo, Valongo, na A4, está cortada devido a um acidente entre um camião e um automóvel, ocorrido ao início da tarde desta quinta-feira.

O alerta foi dado pelas 13.35 horas. Segundo apurou o JN, o camião tombou e atingiu o carro, na saída de Campo, no sentido Valongo/Porto.

O condutor do automóvel teve que ser desencarcerados pelos Bombeiros de Valongo, tendo sido transportado ao Hospital de S. João, no Porto, com ferimentos considerados graves.

O motorista do camião teve ferimentos ligeiros. Foi assistido no local e recusou ser levado ao hospital.

O trânsito está cortado naquele sentido, sendo que há condutores a fazerem inversão de marcha.