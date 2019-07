Casal de idosos atropelado em Valongo

Adriana Castro e Miguel Amorim Hoje às 20:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal de idosos foi atropelado por um carro, ao final da tarde desta quarta-feira, causando ferimentos graves à mulher do casal, na Rua de Alves Saldanha, em Valongo. O trânsito esteve cortado.

O acidente ocorreu às 18.55 horas. A Rua de Alves Saldanha esteve cortada entre Campo e Valongo, nos dois sentidos.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, as duas vítimas foram assistidas no local. O casal foi assistido no local pelo INEM e pelos Bombeiros de Valongo e transportado para o Hospital de São João, no Porto.