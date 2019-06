Avaria deixa 50 habitantes de Valongo sem luz

Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 50 moradores do concelho de Valongo, distrito do Porto, ficaram, este domingo, sem eletricidade devido à avaria de um "posto de transformação". A EDP estima repor a eletricidade no final da tarde.

Fonte oficial da EDP Distribuição avançou à agência Lusa que a empresa está a proceder às reparações de um "posto de transformação" que se avariou e que a falha de eletricidade atingiu cerca de 50 pessoas em Valongo.

Os "trabalhos estão ainda em curso", aguardando-se "alguns materiais". A EDP conta ter a situação normalizada pelas 18 horas.