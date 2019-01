"Caça à multa" em Valongo continua apesar da proibição

Fernanda Pinto Hoje às 13:31 Facebook

Há quem os deite ao lixo, quem faça coleção "de multas" ou quem continue a pôr talão de pagamento no carro para evitar os avisos de pagamento.

O Município de Valongo anunciou, no início do ano, que vai resgatar as concessões do estacionamento à superfície em Valongo e Ermesinde, invocando "interesse público", e proibiu a empresa de fiscalizar, alegando que os seus funcionários não têm equiparação a agentes da autoridade administrativa. Mas a concessionária continua a realizar "ações de vigilância" e a colocar os respetivos avisos.

A população está confusa e garante que a "caça à multa" continua. Ana Ferreira fez ontem o teste. Deixou o carro no estacionamento pago e não pôs talão. Quando regressou, tinha um aviso. "Foi dito que já não ia haver fiscalização da empresa, mas continuam a multar. Hoje, estacionei aqui para ver. Estas multas não são válidas, não vou pagar e vou contestar", garantiu. Quem também não paga é Maria Loureiro. "Esta semana, não coloquei talão e não vou pagar as multas. Não somos contra os parquímetros, mas contra esta tolerância zero. Continua a marcação cerrada", diz a comerciante.