Câmara de Valongo cancela iniciativas de Natal deste domingo

Hoje às 14:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Valongo manifestou "profundo pesar" pelo "trágico" acidente que resultou na queda de um helicóptero do INEM no concelho, informando ter cancelado a "formatura dos bombeiros voluntários" e outras iniciativas de Natal agendadas para este domingo.

Em comunicado, o "município de Valongo manifesta profundo pesar pelo trágico incidente ocorrido no concelho, onde faleceram quatro pessoas na sequência da queda de um helicóptero do INEM, e endereça aos familiares das vítimas e ao INEM sentidas condolências".

A queda de um helicóptero do INEM, ao final da tarde de sábado, no concelho de Valongo, distrito do Porto, causou a morte aos quatro ocupantes, dois pilotos e uma equipa médica, composta por médico e enfermeira.

Na sequência da queda do helicóptero, a Câmara de Valongo decidiu cancelar "a formatura de Natal dos Bombeiros Voluntários de Valongo e a entrega da Medalha de Honra do Município à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valongo".

"Hoje, serão ainda canceladas as iniciativas da Aldeia de Natal de Valongo, no Largo do Centenário", acrescenta a autarquia.

A aeronave que caiu na zona de Valongo regressava à sua base, em Macedo de Cavaleiros, Bragança, após ter realizado uma missão de emergência médica de transporte de uma doente grave para o Hospital de Santo António, no Porto.

Este é o acidente aéreo mais grave ocorrido este ano em Portugal, elevando para seis o número de vítimas mortais em acidentes com aeronaves desde janeiro.