Caminhada contra aterro em Valongo junta mais de mil pessoas

Mais de mil pessoas participaram, esta segunda-feira, numa caminhada contra a permanência do aterro de Sobrado, em Valongo.

Com t-shirts pretas, onde se podia ler a mensagem "Não fiques calado, diz não ao aterro", a população queixa-se dos cheiros nauseabundos provenientes do equipamento que os impede de abrir as janelas, e do aterro receber por dia cerca de 300 toneladas de lixo.

Antes mesmo da caminhada começar, foram recolhidas assinaturas com a finalidade de ser entregue uma petição na Assembleia da República contra a permanência do aterro em Sobrado.