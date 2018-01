Colisão com autocarro em Valongo faz 10 feridos

R.P. Hoje às 15:13, atualizado às 16:10 Facebook

Uma colisão envolvendo um autocarro, ocorrida esta terça-feira, no Alto de Valongo, provocou 10 feridos, segundo referiu uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

Ainda segundo o CDOS, cinco das vítimas sofreram ferimentos ligeiros, enquanto que as restantes estão a ser assistidas no local.

A colisão aconteceu cerca das 14.45 horas, na avenida Engenheiro Duarte Pacheco, no sentido Valongo-Ermesinde e o socorro está a ser prestado pelas corporações de bombeiros de Valongo, Ermesinde e S. Pedro da Cova.

A PSP está no local.