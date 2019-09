Costa transmite "profundo pesar" pela morte de piloto em Valongo

Hoje às 22:51 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, transmitiu esta quinta-feira o seu "profundo pesar" pela morte do capitão Noel Ferreira, piloto de um helicóptero que se despenhou quando combatia um incêndio em Valongo, no distrito do Porto.

"Foi com profundo pesar que tomei conhecimento do falecimento do capitão Noel Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete, Paredes, que operava um helicóptero de combate a incêndios ao serviço da Afocelca", escreveu o primeiro-ministro, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Na mensagem, António Costa referiu que transmitiu "os sentidos pêsames à família e amigos e uma palavra de agradecimento e confiança a todos os que diariamente dão o seu melhor neste combate que é todos".

Noel Ferreira morreu hoje quando o helicóptero que pilotava se despenhou enquanto combatia um incêndio em Valongo, entretanto circunscrito.

Segundo testemunhas oculares, a aeronave terá embatido em cabos de alta tensão, tendo-se incendiado.

No local, o comandante operacional da proteção civil de Valongo disse aos jornalistas que o helicóptero "ficou completamente tomado pelas chamas".

Uma equipa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários deslocou-se a Valongo para a recolha de evidências necessárias para o apuramento das causas do acidente.