Dois capotamentos na A41 fazem três feridos ligeiros em Valongo

A A41, na zona de Alfena, estava condicionada, este sábado, nas duas faixas de rodagem. Dois aparatosos despistes fizeram três feridos ligeiros.

Dois capotamentos, um em cada via, na A41, na zona de Alfena, deixaram o trânsito condicionado, este sábado.

Ao JN, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS), adiantou que os três feridos ligeiros foram transportados para o Hospital de São João, no Porto.

Para o local, foram enviados 13 operacionais, em sete carros de apoio. A prestar auxilio ao acidente estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, do Porto e de Valongo.

O alerta, segundo explicou elemento do Comando Territorial da GNR Porto, foi dado cerca das 12.00.