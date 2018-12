Helicóptero do INEM com quatro pessoas a bordo desaparece em Valongo

JN Hoje às 21:19, atualizado às 22:19 Facebook

O INEM confirmou, este sábado, ter perdido o sinal de um helicóptero, na zona de Serra de Pias, junto à aldeia de Couce, em Valongo, no distrito do Porto. A aeronave ainda não tinha sido localizada cerca das 22.40 horas.

O helicóptero partiu de Massarelos, ia abastecer no heliporto de Baltar e tinha como destino a base de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, depois de ter realizado o transporte de um doente grave para o Hospital de Santo António, no Porto, confirmou o JN junto de fonte oficial do INEM.

A bordo do veículo de emergência médica - um Agusta A109S, operado pela empresa Babcock - seguiam dois pilotos e uma equipa médica, composta por um médico e uma enfermeira.

A propósito de alguma imprensa ter noticiado que os ocupantes da aeronave tinham morrido, o INEM esclareceu, em comunicado enviado às redações, que o helicóptero não foi localizado e que não há qualquer informação acerca das quatro pessoas que nele seguiam.

O helicóptero terá desaparecido entre Couce e Aguiar de Sousa, freguesia do concelho de Paredes, numa zona onde o terreno é muito inclinado e coberto por densa vegetação. O nevoeiro e a chuva fortes estão a dificultar as operações de busca. O último contacto com a aeronave foi registado por volta das 18.30 horas.

Decorrem neste momento buscas, envolvendo mais de 100 operacionais de bombeiros, GNR, dispositivos da Proteção Civil de Valongo e Gondomar, além de um helicóptero da Força Aérea, com vista a localizar o aparelho.