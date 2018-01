Incêndio em garagem de Valongo obriga a realojar cinco famílias

Hoje às 13:40, atualizado às 13:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco famílias solicitaram realojamento na sequência de um incêndio que deflagrou esta quinta-feira numa garagem de um prédio em Valongo, distrito do Porto, disse o comandante da Proteção Civil Municipal.

O fogo na garagem de um edifício de cinco pisos, que começou pelas 7.50 horas e foi dominado às 9.15 horas, levou à retirada da totalidade dos cerca de 100 moradores, "tendo ficado afetados pelo incêndio 49 apartamentos". Segundo Delfim Cruz, cinco deles "ficaram privados de água, eletricidade e saneamento".

Apoiadas no local por "psicólogos da Câmara de Valongo" e por uma "equipa da Segurança Social", as famílias "aguardam que fique concluído o levantamento das necessidades" para que "sejam depois encaminhadas", acrescentou o responsável.

No local, confirmou Delfim Cruz, encontra-se já uma equipa da Polícia Judiciária a "tentar avaliar as causas do incêndio", missão que conta com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Valongo (BBV) para a eventualidade de "haver reacendimentos".

Quatro pessoas, três por inalação de fumo e uma por queda, segundo o comandante dos BBV, Bruno Fonseca, foram transportadas ao hospital de São João, no Porto, tendo 13 sido assistidas no local.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O comandante acrescentou que o incêndio apenas "afetou a garagem" do imóvel, tendo destruído quatro viaturas e afetado "cerca de 20", tendo o incêndio sido combatido por 19 viaturas e 55 operacionais de seis corporações de bombeiros.