Incêndio lavra na Serra de Santa Justa em Valongo

Um incêndio está a lavrar, este sábado de manhã, na Serra de Santa Justa, em Valongo, perto da estrada D.Miguel, tendo sido mobilizados meios aéreos.

O fogo começou a ser combatido por volta das 10 horas. A estrada Dom Miguel está cortada em vários pontos, entre a rotunda de São Pedro e a rotunda de Baguim.

De acordo com os bombeiros de Valongo, o incêndio começou na Serra de Santa Justa e está a propagar-se com intensidade.

O fogo chegou junto ao edifício do antigo sanatório do Monte Alto, que está abandonado. As chamas ameaçam ainda uma empresa de reciclagem de sucatas situada na zona, situação que está a preocupar os bombeiros, que também mobilizaram meios, para proteger casas em Montezelo, Fânzeres.

Foram entretanto chamados reforços, vindos de S. Pedro da Cova, Areosa, Valbom, Matosinhos Leça e Pedrouços.

A coluna de fumo é visível nos concelhos vizinhos, como Gondomar, Maia e Porto.