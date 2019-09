Liga dos Bombeiros expressa "sentidas condolências" pela morte de piloto

Hoje às 23:41 Facebook

A Liga dos Bombeiros Portugueses expressou esta quinta-feira "sentidas condolências" aos Bombeiros de Cete e à família do piloto do helicóptero que caiu em Valongo, Noel Ferreira.

O helicóptero pilotado por Noel Ferreira, piloto da Força Aérea e comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete desde 2018, estava ao serviço do dispositivo de combate a um incêndio em Sobrado, Valongo, distrito do Porto.

Era o único tripulante, refere a Liga, em comunicado, acrescentando que todas as associações de bombeiros irão colocar a bandeira a meia haste e fazer soar as sirenes em todos os quartéis do país no momento do enterro.

Noel Ferreira, 36 anos, morreu hoje quando o helicóptero que pilotava se despenhou enquanto combatia um incêndio em Valongo, entretanto circunscrito.

Também o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)e o Estado-Maior-General das Forças Armadas Portuguesa expressaram votos de pesar e condolências à família e amigos do piloto-aviador, através das respetivas páginas oficiais na rede social Facebook.