Ministro da Defesa lamenta morte de piloto em Valongo

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, lamentou esta quinta-feira a morte do piloto da Força Aérea, quando o helicóptero que pilotava se despenhou enquanto combatia um incêndio em Valongo, referindo que perdeu a vida "ao serviço de Portugal".

"Foi com profundo pesar que tomei conhecimento da notícia do falecimento do capitão Noel Ferreira, piloto da Força Aérea, na sequência da queda de um helicóptero em Valongo, esta tarde", refere o ministro numa declaração enviada à Lusa.

João Gomes Cravinho deixou ainda uma palavra à família e amigos do piloto.

"Neste momento de profunda consternação, e reconhecimento que perdeu a vida ao serviço de Portugal, zelando pela nossa segurança, gostaria de endereçar uma palavra de apreço e as mais sentidas condolências à família do capitão Noel Ferreira, aos camaradas e amigos, nesta hora difícil", salienta a mesma declaração.

Segundo testemunhas oculares, a aeronave terá embatido em cabos de alta tensão, tendo-se incendiado.

Uma equipa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) deslocou-se, entretanto, a Valongo, distrito de Porto, para a recolha de evidências necessárias para o apuramento das causas do acidente.