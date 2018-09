Corpo encontrado em carro ardido em Valongo

Carla Soares Hoje às 11:26 Facebook

Twitter

Um carro estava, esta manhã de quarta-feira, a arder numa zona de mato junto à aldeia de Couce, em Valongo, tendo um cadáver sido encontrado no interior pelos bombeiros.

Os Bombeiros de Valongo, que foram chamados para apagar o incêndio na viatura, ainda estão no local. Após extinguirem as chamas, perceberam que havia um morto dentro do carro.