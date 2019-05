Hoje às 18:18, atualizado às 18:22 Facebook

Uma mulher morreu esta sexta-feira após ser colhida por um comboio na Linha do Douro, em Valongo, no distrito do Porto.

O alerta deu-se pelas 16.03 horas depois de a mulher ter sido colhida pela composição no apeadeiro de São Martinho, naquele concelho, revelou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A circulação na via férrea que liga Ermesinde ao Pocinho não foi interrompida, fazendo-se de forma alternada, confirmou a fonte.