Premiada exposição de fósseis do tempo em que Valongo era um oceano

A exposição "Trilobites em Valongo: um rasto de história..." foi distinguida, esta manhã de sexta-feira, com o primeiro prémio de Geoconservação, atribuído pela Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico, no Museu Municipal de Valongo.

As trilobites são fósseis de espécies marinhas extintas há milhões de anos, de uma era em que o território hoje conhecido por Valongo estava coberto por um oceano e podem ser vistas na exposição "Trilobites em Valongo: um rasto de história...", no Museu de Valongo, esta sexta-feira premiada pelo grupo português da ProGEO - Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico.

Na entrada da exposição, no segundo piso do museu, fósseis alusivos a cada época acompanham uma cronologia desde a altura em que surgiram os primeiros seres vivos na Terra até ao aparecimento dos primeiros humanoides.

A mostra destaca as trilobites, uma vez que é comum encontrá-las em escavações arqueológicas na região de Valongo. As esculturas fixadas ao longo da parede da exposição mostram o formato e corpo destas espécies.

"Trilobites em Valongo: um rasto de história..." foi realizada em parceria com o Museu de História Natural da Universidade do Porto. A exposição é gratuita e está aberta ao público até finais de setembro.

Na cerimónia de entrega do prémio, José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo, lembrou que a exposição "deu origem a um filme". Segundo o autarca, há também a possibilidade de se fazer um livro, "uma forma de deixar às gerações vivas e vindouras uma explicação sobre o património e transformá-la em memória".

Guerner Dias, responsável pela consultoria científica da exposição, realçou a "equipa fantástica" com quem teve a oportunidade de trabalhar e afirmou que lhe deu "imenso gozo" fazer esta exposição.

A sessão terminou com um lanche, do qual faziam parte biscoitos confecionados pelos alunos do curso de panificação, da escola secundária de Valongo. Por terem o formato idêntico ao das trilobites, as bolachas herdaram o nome da espécie.