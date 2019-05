Prémio de um milhão de euros saiu a apostador em Valongo

Ontem às 23:22 Facebook

O prémio do concurso 018/2019 do M1lhão, sorteado esta sexta-feira, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador que jogou no snack bar "Kateespero", dentro do supermercado Santa Justa, na freguesia de Campo Sobrado, em Valongo.

O código vencedor do concurso desta sexta-feira é o TDM 18.006.

O M1lhão é um jogo da Santa Casa que dá aos apostadores a hipótese de ganhar um prémio de um milhão de euros nas noites de sexta-feira.

Por cada aposta no Euromilhões é gerado automaticamente um código alfanumérico único e aleatório, com a indicação de três letras e cinco números. O código é gerado no momento do registo do boletim do Euromilhões. Se o código sorteado for igual ao do boletim vence o M1lhão.